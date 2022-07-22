Genç diş hekimi evinde ölü bulundu

Olay, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Zembil Sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apart dairesinde tek başına yaşayan diş hekimi Mehmet Alabacak'tan haber alamayan iş arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Alabacak'ın yaşadığı apartın bulunduğu bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç diş hekiminin yaşadığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeriye giren ekipler, Alabacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Diş hekimi Mehmet Alabacak'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme devam ediyor.

Burak Can Tokyürek