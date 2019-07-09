Genç doktorların gurur günü

Törene, KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Bektaş, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Doç. Dr. Mustafa Kurt, Dr. Suat Günsel Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Prof. Dr. Vamık Volkan, DAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Prof. Dr. Songül Vaizoğlu: “Hekimlik ömür boyu öğrenme, etik ve sanatıdır”

Prof. Dr. Songül Vaizoğlu mezun öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında, hekimliğin önemine vurgu yaparak, “Hekimlik yalnızca tanı ve tedavi ile uğraşmak değil; hem öğretme hem ömür boyu öğrenme, öğrendiklerini doğru ve etik bir şekilde uygulama, etik ve sanatıdır” dedi.

Özellikle hasta-hekim ilişkisinde iletişim becerilerine vurgu yapan Prof. Dr. Vaizoğlu, “Empati, stres ve öfke kontrolü, sabır ve anlayış gibi kavramları günlük yaşantınız içinde özümsemeniz; hem mesleki başarınız ve kariyeriniz hem de mutluluğunuz ve huzurunuz için büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ailelere de seslenen Prof. Dr. Songül Vaizoğlu, uzun emekler sonrası hedefe ulaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşıyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bütün bu yolculukta; bizleri yalnız bırakmayan, varlığıyla bizlere güç veren Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel'e ve Günsel Ailesi'ne, mütevelli heyeti başkanımız ve üyelerine, üniversite yetkililerine ve hastane yöneticilerine, iyi hekim yetiştirmek için özveriyle ve çok çalışan değerli öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum” sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmekteyiz”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise konuşmasında, Üniversitesinin benimsemiş olduğu 4'üncü Nesil Üniversite Modeli ile akademik çalışmaları, araştırmaları ve Ar-Ge faaliyetleriyle tüm bilimsel verilerini toplum faydasına dönüştürmeyi esas aldığını belirtti.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitimde, en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen, araştıran, sorgulayan, bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetisi olan, alanına hâkim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmekteyiz. Üniversitemiz, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini, yerel ve küresel ölçekte, toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ: “Hekim “Kamil insandır”

Hekim ‘kamil insandır' diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Hekim, sadece kendisine öğretilmiş bilgiyle sınırlı kalmayan, kendinden öncekilerin ve hocalarının hatalarını tekrarlamayacak bir feraset geliştirebilen, tıp mesleğindeki doğru ve yanlışları ayırt edebilecek kapasiteye ulaşmış, hikmet arayışında ve hikmetle iş görme azminde bir insanı tanımlar” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ şunları söyledi: “Artık birer hekimsiniz. Hekim, karşısındaki hastanın her şeyden önce bir “insan” olduğu bilincinden asla uzaklaşmayan, hem kendi hayatında hem de hastalarının yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlayabilecek zihni ve fikri donanıma sahip insandır.”

Zorlu Töre; “Mezun olsanız bile hayat boyu öğrenme devam edecek”

KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ise yaptığı konuşmasında, tıp doktoru olan insanların mesleki itibarları yüksek olan insanlar olduğundan söz ederek, hayat boyu öğrenmenin devam edeceğini söyledi.

“Gittiğiniz yerlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birer fahri elçisi olacaksınız” ifadesini kullanan Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleriyle övünç duyuyor. Dolayısıyla buradaki üniversitelerden gittiğiniz zaman buradan mezun olduğunuzu unutmayarak bakın. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Mezun öğrenciler hekimlik andı içti, yaş kütüğüne plaket çakıldı

Dereceye giren öğrencilere madalya ve diplomaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından takdim edildi. Sonrasında fakülte birincisi olan Amira Asiya Belgore isimli öğrenci Yaş Kütüğü'ne isminin yazılı olduğu plaketi çaktı. Daha sonra diploma törenine geçildi. Tören öğrencilerin kep atması ile son buldu.

