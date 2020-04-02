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Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı

Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı
Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu'ndan 300 aileye erzak yardımı

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yaptı.

Karacabey Genç Fenerbahçeliler Başkanı Cem Eren, “Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu olarak bu zor zamanlarda böyle bir yardım kampanyasında bulunmaktan onur duyuyoruz. 300 paket erzak kolisini bu akşam ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. En kısa zamanda bu zor günleri dayanışmayla, birlik ve beraberlikle atlatacağımıza inancımız tam. Yardım kampanyamıza destek olan değerli büyüklerimize, abilerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize ve Karacabey halkına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” dedi.

Yasin Keskin

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