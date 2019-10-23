Genç fikirler yatırımcılarla buluştu

Türkiye'de eğitim, teknoloji, e-ticaret ve daha birçok alanda önemli yatırımlar gerçekleştirmiş 70'e yakın konuşmacıyı gençlerle buluşturan, Bahçeşehir Koleji'nin de eğitim alanında sponsorluğunu üstlendiği Webrazzi Summit 2019 bugün başladı. Levent'te bir otelde 5 salonda 1500'den fazla katılımcı ile düzenlenen Türkiye'nin en etkili internet konferansında yapay zeka, dijital yolculuk, kurumsallık, e- ticaret ve girişimcilik üzerine çeşitli Workshoplar, söyleşiler ve paneller gerçekleştiriliyor.

Genç girişimcilerin fikirlerini değerlendirebileceği ve projelerini hayata geçirebilmek adına yatırımcı bulmalarına fırsat sunan organizasyonda bir söyleşi gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, genç girişimcilerin fikirlerinin desteklenmesi adına bu tarz organizasyonları çok önemli bulduklarını ifade etti. Yücel, “Binlerce fikri olan genç var ve yatırım almaya çalışıyorlar. Onları kuluçka merkezleriyle yönlendirerek fikirlerin icraata dökülmesine vesile olmamız lazım” dedi.

“Küçük yaşlarda girişimcilik ruhunu aşılamak istiyoruz”

“Bütün startup ekosistemi burada bir arada" diyen Yücel, "Çok değerli konuşmalar oldu. Biz de eğitim kurumu olarak katıldık ve ‘Her işin başı eğitim' dedik. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre okul öncesine yapılan 1 dolarlık yatırım, 7 dolar olarak ülkeye geri dönüş yapıyor. Ancak bu yatırım hayvancılığa yapılınca 2 dolar 67 cent, çimento fabrikasına yapıldığında ise 2 dolar 27 cent olarak dönüyor. Bu yüzden startupların daha da gelişmesi için özellikle de dünyaya açılmaları için temelde eğitime odaklanmamız lazım. Startuplar daha çok üniversite boyutlarında yapılıyor. Ancak biz bunu bir adım da geriye taşıyarak, lise öğrencilerimizin seviyesine indirdik. Çünkü girişimler daha küçük yaşlardan itibaren başlasın istiyoruz. Bunu daha da küçük yaşlara indirgeyeceğiz. İlkokul seviyesine çekeceğiz. Amacımız öğrencilerimize küçük yaşlarda girişimcilik ruhunu aşılamaktır “diye konuştu.

“Önemli olan fikri icraata dökmektir”

Projeleri olan gençlere tavsiyelerde bulunan Yücel, “Kısa vadede başarılı olmuş projeleri gören genç yatırımcılar, kendilerinin de kısa vadede kazanç elde edebileceklerini düşünmeye başlıyor. Bu mantıkla başarılı olan şirket yok denecek kadar az. Gençler buna dikkat etsinler. Birçok fikir var ancak fikirden de önemli olan fikri icraata dökmektir. İcraata dökülmeyen fikirlerle yatırımcıların dikkatini çekmek oldukça zordur. O nedenle genç yatırımcılara tavsiyem fikirlerini icraata dökmeleridir” şeklinde konuştu.

Özel ve kamu alanlarında gençlerin önünü açacak olan bu tarz organizasyonların desteklenmesi gerektiğine de değinen Yücel, “Devletimiz bu tarz etkinlikleri destekliyor ancak yeterli değil. Özel ve kamu alanlarında bu tarz erkinlerin desteklenmesiyle üretilen projeler ulusal ve uluslararası bir boyut kazanacaktır. Türkiye'nin katma değer üretmesi gerekiyor. Teknoloji ve tüketim çılgınlığımız var. Ancak bizim de üretmemiz gerekiyor. Gelecekte ekonomik sıçramayı yakalayacak olan ülkeler ve şirketler; teknolojiyi yalnızca tüketen değil, hem tüketen hem üreten hem de satan ülkeler ve şirketler olacaklardır. Aynı durum yapay zeka için de geçerli. Bunun için de eğitime gerekli yatırımlar şimdiden yapılmalı” diyerek sözlerini sonlandırdı.