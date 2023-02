Genç futbolcu, Taner Savut'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

TFF 3. Lig Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği futbolcularından Ahmet Özer, bir dönem birlikte çalışma fırsatı bulduğu ve Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkımlara sebep olan depremde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u anlattı. Özer, Savut'un bütün futbolculara karşı aynı mesafede duran, kimseyi kayırmayan bir yapısı olduğunu ifade ederek, futbol camiasında kendisinin parmakla gösterilen bir insan olduğunu belirtti.

"Onun tek hedefi başarılı olmaktı. Bunu da zaten başarmıştı"

Taner Savut ile 1. Lig'deyken Alanyaspor'a transfer olduğu zaman çalışma fırsatı bulduğunu aktaran futbolcu Ahmet Özer, "Kendisi bizim çok sevdiğimiz bir insandı. Bu biraz bazı açıklamalarda klişe olarak görülebilir ama Taner abi benim kariyerimde çalıştığım parmakla gösterilebilecek insanlardan biridir. Çünkü duruşuyla, bize tavsiyeleriyle, bize öğütleriyle, arkamızda durması ve bunların hepsini bir araya getirdiğim zaman gerçekten ‘Adam gibi adam' kelimesini kullanacağımız, bu futbol camiasında çok kullanamayacağımız bir kelimeyi çok rahatça söyleyebileceğim bir insan. Onunla çok fazla hatıralarımız var, diyaloglarımız var. Bir sıkıntımız olunca onun yanına giderdik, hiçbir zaman bize kapısını kapatmadı. Her zaman bize öğütlerde bulundu. Çok mükemmel bir insandı. Ailesine düşkündü. Hep bir duruşu vardı. Kimseyi kimseden kayırmazdı. Onun bizim zamanımızdaki görevi sportif direktörlüktü. Günümüzde çoğu kulüpte sportif direktörler genelde hocaların düşmanı olarak görülür ama Taner abiyi hiçbir zaman, hiçbir yerde göremezdiniz. O sadece kendi işine odaklanıyordu ve onun tek hedefi başarılı olmaktı. Bunu da zaten başarmıştı. Alanyaspor'da şampiyonluk yaşadı, Manisa FK Spor Kulübü'nde şampiyonluk yaşadı. Hatayspor Kulübü'nde bulundu. Tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi, hiçbir zaman bir egosu yoktu. Her zaman naif konuşurdu" dedi.

"1999 depreminde bütün akrabalarımı kaybetmiş bir insanım"

Depremin ardından Taner Savut'tan iyi bir haber beklediklerini vurgulayan Özer, "Hep mutlu haberini bekledik, maalesef alamadık. Ben deprem geçirmiş bir insanım. 1999 depreminde bütün akrabalarımı kaybetmiş bir insanım. O atmosferden çıkmış bir insanım. Ben çok yakınlarımı kaybettim. O yüzden Taner abinin ne yaşadığını çok iyi anlayabiliyorum. Çok kötü oldum. Bizim canımızdı, ciğerimizdi. Çok üzüldük. Bunun kelimeyle bir tarifi yok. Vefat eden her can bizim canımız ama ateş düştüğü yeri yakıyor maalesef. Ben bunu yaşamış, deprem görmüş birisi olarak söylüyorum. Önlem alalım. Olmuşa söyleyecek bir şey yok, olacaklar için inşallah önlemler alırız. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız" diye konuştu.

"Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan birisi Taner abinin söylediğini yapmamak"

Alanyaspor'da forma terlettiği dönemde kiralık olarak takımdan ayrılacağı zaman Taner Savut'un kendisine öğüt verdiğini söyleyen Özer, "Bana kendisi ‘Buraya gidersen böyle olur' gibi öğütlerde bulunmuştu. Ben de o zamanki gençliğim sebebiyle başka bir menajerin sözünü dinlemiştim. Taner abinin söylediğini yapmamıştım. Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan biri de budur. Sonrasında kötü bir süreç geçmişti benim için. Taner abimle bir konuşmam vardı, konuştuğumuzda bana ‘Ben her zaman senin iyiliğin için söyledim ne dediysem. Beni dinlemedin ama canın sağ olsun, sen bizim her zaman kardeşimizsin' gibi bir diyalog geçmişti aramızda. Ama gerçekten onu yaptığımdan gerçekten çok pişman olmuştum. Çünkü hep bizim iyiliğimizi düşünen bir insandı. Her şeyi düşünen bir insandı" şeklinde konuştu.

