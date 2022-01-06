Genç Girişimci Başbuğhan Çeker: 'Oyun sektörüne yatırım devam etmeli'

İnternet ve teknolojik gelişmelerle birlikte oyun sektörünün gelişimi de hız kesmeden devam ediyor. Sektör ile ilgili yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Başbuğhan Çeker aynı zamanda değerlendirmelerde bulunarak, “İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmı oyunlara da ilgi gösteriyor. Hatta çevrim içi ya da çevrim dışı oyun oynayan kullanıcıların sayısında git gide artış meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle oyun sektörü çok önemli ve çeşitli yatırımlara ihtiyaç duyuyor. Biz de sektörü yakından analiz ediyor ve önemli yatırımlarda bulunmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Yatırımların sektör için önemli olduğunu düşünüyorum”

Oyun sektörünün gelişimi adına yatırımların çok önemli olduğuna dikkat çeken Başbuğhan Çeker, “Yapılan yatırımlar, sektörlerin gelişimi adına çok önemli. Bu nedenle sektörün iyi analiz edilmesi ve gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Ben de birçok sektörde kayda değer yatırımlarda bulundum. Oyun sektörü de ilgilendiğim alanlar içerisinde yer alıyor” dedi.

“Sektördeki çalışmalarımı sürdüreceğim”

Oyun dışından inşaat gibi farklı sektörlerde de yatırımlar ve girişimlerde bulunduğunu söyleyen Çeker son olarak da, “Oyun sektöründeki çalışmalarımı sürdüreceğim. Bu nedenle çok önemli girişimlerim bulunuyor. Her şeyden önce bu alanda gerekli olduğunu düşündüğüm yatırımlarda bulunuyor. Ayrıca ülke ekonomisi üzerinde de olumlu etkilerim olmasını istiyorum. Yurt dışındaki fuarlara katılıyor, yurt dışına ihraçlarda bulunuyorum. Böylelikle ülkeye döviz girmesine biraz da olsa katkıda bulunduğuma inanıyorum. İçerisinde bulunduğum sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip ediyor, çalışmalarımı bu gelişmelere göre yeniliyorum. Biliyorsunuz, neyi nasıl yaptığınız başarınızı etkiliyor. Bu nedenle ben de sistemli ve düzenli bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Yaptığım çalışmaların beni tatmin ettiğini fakat daha fazla çalışmam gerektiğini söyleyebilirim. Hem oyun hem de inşaat sektöründe farklı çalışmalar gerçekleştireceğimi söyleyebilirim” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.