Genç Girişimci ‘Eğitimde Fırsat Eşitliğine' katkı sağlayacak

Eğitimde fırsat eşitsizliği sorununu çözmek için yola çıkan genç girişimci Feray Koral, ‘Circle Up' projesiyle Türkiye'nin dört bir tarafındaki 400'den fazla okula ve 1500'ü geçkin öğrenciye ulaştı. Henüz birinci sınıf öğrencisi olan Feray Koral, liseden bu yana aktif olarak gönüllülük faaliyetleri sürdürüyor. Bu etkinliklerin onu girişimcilik dünyasına yönlendirdiğini söyleyen Koral, “Sivil toplum ekosistemi sayesinde yepyeni bir dünya olan sosyal girişimcilik ile tanışmış oldum. Bireysel ve toplumsal olarak birçok sorunla mücadele ediyoruz. Bizler elimizden geleni yapmadıkça bu sorunlar çözülmeyecek. Ben de değişim oluşturma motivasyonu olan bir birey olarak heybemi doldurmaya devam ediyorum” dedi.

“Türkiye'nin her bölgesinden 400'den fazla okula, 1500'den fazla öğrenciye ulaştık”

2019 yılında ‘Social Impact Award Turkey' Sosyal Girişimcilik Ödülünü almaya hak kazanarak Türkiye'nin en başarılı sosyal girişimlerinden biri seçilen oluşumun, 5 yıl önce liseli öğrencilere yönelik düzenlenen bir programdan doğduğunu söyleyen Koral, sonrasında bu etkinliği sürekli hale getirmek üzere çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Gençlerin yaşam boyu öğrenmeyi girişimcilikle deneyimlemelerini sağlayacak kamplar düzenlediklerini belirten Koral projenin içeriğine ilişkin olarak şunları söyledi: “Kamplarımızla liseli öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları odağında girişimcilik ile tanışmasını ve 21. yüzyıl becerilerini kazanmasını sağlıyoruz. Öğrencilere veri analitiği, biyomimikri vb. alanlarda eğitimler vererek mesleki tercihlerine katkıda bulunuyoruz. ‘Circle Up' ile 5 yılda, Türkiye'nin her bölgesinden 400'den fazla okula, 1500'den fazla öğrenciye ulaştık. Gönüllülük bilinci ile insanların hayatlarına dokunmak, yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak çok kıymetli. Hayatım boyunca bu amaçtan asla vazgeçmeyeceğim.”

Başarmanın yollarını ararken hayalinin peşinden koşmaya devam etti

ApplyBAU sistemi ile tam burslu eğitim gören Koral, üniversiteye girişinin ilginç hikâyesini şöyle anlattı:

“Başarılı olmak için bahanelerin ardına saklanmak yerine kendi fırsatlarımızı kendimiz oluşturmalıyız. Bu fırsatlara en güzel örnek öğrencilere üniversiteye girişte başka bir yol sunan ApplyBAU sistemidir. Üniversite sürecinde bir yandan sınava hazırlanırken diğer yandan da Circle Up ile ApplyBAU bursuna başvuru yaptım. Sonrasında hem akademik hem sosyal gelişimimi bir arada götürmemi sağlayan bu olağanüstü sistemle yüzde yüz burs kazanarak üniversiteli oldum. Okula adım attığım ilk andan itibaren ‘BAU Hub' birimi girişimimiz için birçok konuda destekleyici bir tutum sergiledi. Birlikte güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum.”

Girişimci öğrencilerin mutlaka ApplyBAU bursuna başvurmasını söyleyen Koral, aday öğrencilere şunları önerdi: “Tutkulu oldukları alanı keşfederek o doğrultuda başvuru yapmaları çok önemli. Hali hazırda bir projeleri olmasa bile hayalleri ile başvuru yapabilirler. Kritik nokta kişisel vizyonları ile başvurdukları bölümün birbiriyle uyumlu olması ve başvuru sürecinde hem yazılı hem de sözlü olarak kendilerini etkili bir şekilde ifade edebilmeleri.”

Girişimci öğrencilere tam destek

Başlangıcından bu yana binlerce adaya burs sağlayan sistemde öğrenciler, sınava tabi tutulmadan, kişisel özellikleri, geliştirmek istedikleri projeleri, hayalleri, girişimleri ya da sosyal sorumluluk adına yapmış olduğu faaliyetler doğrultusunda burs kazanacak. ApplyBAU sistemine başvurular, 14 Kasım tarihinden itibaren başlayacak. Burs başvuruları bu sene de https://applybau.com/ adresinden gerçekleşecek.

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