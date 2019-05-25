Genç girişimciler İzmir'de yarıştı

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından organize edilen ve İzmir Ticaret Odası, İzmir Kalkınma Ajansı ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hayata geçirilen 20. GençBizz Lise Girişimcilik Programı Türkiye Finali, İYTE kampüsünde düzenlenen açılış konuşmalarıyla başladı. İki gün sürecek olan etkinliğin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Danışmanı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, finale kalan 35 projenin herbirini çok beğendiğini belirterek “Projeleri gezdim. Geçen yıl katıldığımız Avrupa düzeyindeki yarışmada birinci olan her projeden daha güzel olduklarını söyleyebilirim. Samimiyetimle söylüyorum ve tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Çalışmalara bu şekilde devam etiğiniz sürece başarıyı yakalayacağız. Bu etkinliğin düzenlenmesine katkı veren İzmir Ticaret Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı'na da özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Girişimcilik genlerimizde var”

Türk toplumunun genlerinde ve kodlarında girişimcilik ruhu olduğunu belirten İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de “Mirasımıza geçmişimize baktığımızda gemilerin karadan yürütüldüğünü, 1071'de Anadolu kapılarının nasıl açıldığını görürüz. Bu kodlar ve bu genler bizde mevcut. Bugün de bunu başaracak olan bizim evlatlarımızdır. Buna yürekten inanıyoruz. Girişimcilik sanatını öğrencilerimize yükleyebilecek çalışmalar noktasında tüm vakıf, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına İzmir'deki 850 bin öğrencimiz adına kapılarımızı açtığımızı, her desteği verdiğimizi söyleyebilirim. Daha lise çağındayken çığır açmanın, yeni projeler bulmanın önemini dünya yeni yeni görüyor. O nedenle bugün fedakarlık yapanların gelecekte rahat edeceklerini görüyorum. Rahatını bozarak fedakarlık yaparak hayallerinin peşinde koşan buradaki tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Göreceksiniz, gelecek sizin olacak” diye konuştu.

İZTO'dan girişimciliğe destek

Türkiye finalinin açılış konuşmasını yapan İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof.. Dr. Mustafa Tanyeri ise, finale kalan gençlere seslendi. Finale kalan 35 projenin büyük bir aşamayı geçtiğini, bu nedenle hiçbirinin diğerinden iyi ya da kötü olmadığını söyledi. Bu nedenle gençlere projelerine ve hayallerine inanmalarını tavsiye eden Tanyeri, “İzmir Ticaret Odası olarak girişimcilik ve inovasyon konusuna özel bir önem veriyoruz. Bu amaçla 2 büyük proje devam ediyor. Birisi Sanayi Bakanlığımız diğeri İzmir Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla sürüyor. Kısa sürede hayata geçecekler. İzmir Ticaret Odası bizim çok önem verdiğimiz bir nokta, girişimcilik kültürünü olabildiğince genç yaşlara yaygınlaştırmak. Lise ve lise öncesine gitmesi en büyük amacımız. Yarışacak tüm ekiplere başarılar diliyorum” dedi.

İzmir Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Murat Çelik de, “Ajans olarak yaptığımız çok güzel projeler var. Genç girişimcileri ağırlamaktan memnunum. 10 yıl sonra hayalim , buradaki bir genç arkadaşımızın birinin karşıma çıkıp, şirket kurduğunu, şu kadar personel çalıştırdığını hatta şu kadar ihracat yaptığını söylemesidir” dedi.

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dünyada alınterinden akıl terine doğru bir göç olduğunu belirten Baran “21. Yüzyıl, nitelikli insan kaynaklarına yatırım yapan ve geliştiren, eğiten ülkelerin yüzyılı olacak. Diğerleri yarışta maalesef geç kalacak. Bu da gençlikle mümkün. Biz gençlere omuz vermeye yol açmaya her zaman hazırız” dedi.

Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören de etkinlikte, 22 ilde kurulan 500 girişim içinden ilk 35'e kalan projelerin yarıştığını söyledi. Etkinliğin ikinci ve final bölümünün İzmir Ekonomi Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirileceğini ifade eden Ören “Türkiye genelinde bu sene ulaştığımız sayı çok iyi. 22 ilde kurulan 500 girişim içinde 35'e kalan girişimci gençler yer aldı. Hepsini kutluyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Jüri projeleri gezdi

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve beraberindeki jüri üyeleri, açılış konuşmalarının ardından 35 proje standını tek tek gezerek bilgi aldı. Liseli gençler radyasyonu önleyen cep telefonu kılıfından, ter kokusunu önleyen kreme, ilaç hatırlatma cihazlarından kemoterapi sonrası el ve ayaklarda oluşan sinir kayıplarını önleyen tedavi cihazına kadar tüm projeleri yerinde inceledi.

Açılış konuşmalarının ardından, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çelik Ören, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Mustafa Hilmi Çolakoğlu'na günün anısına plaket verdi.