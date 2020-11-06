Genç girişimcilere 200 bin TL'ye kadar destek

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek kapsamı Bahçeşehir Üniversitesi ve Gazi Teknopark iş birliğiyle hayata geçirilen BAU Bireysel Genç Girişimci (BAUBİGG) programı, genç girişimlere destek olmaya hazırlanıyor. Girişimciler; Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme gibi 6 alanda projelerini geliştirebilecekler.

Sektörden mentor desteği

Program kapsamında, teknoloji ve iş odaklı iş fikirlerinin geliştirilmesiyle ortaya çıkacak ürün ya da hizmetlerin teknik ve ticari çerçevede yürütülmesinin yanı sıra fikirlerde/projelerde ihtiyaç duyulabilecek desteğin sağlanması amaçlanmakta. Türkiye'nin önde gelen firmaların mensuplarından oluşan geniş mentor ağı ve iş fikrini olgunlaştıracak eğitimler, BAUBİGG programı ile girişimcilere destek sağlayacak.

Başvurular iki aşamadan oluşuyor

Pandemi nedeniyle tüm hizmetlerin ve işlemlerin online olarak ilerleyeceği açıklanırken, programa başvuru yapmak isteyen girişimci adayları için ise süreç iki aşamalı olarak ilerlemekte. Birinci aşamada, adayın https://bigg.bau.edu.tr/ adresinden başvurusunu tamamlaması gerekmekte. Ardından yapılan başvurular, değerlendirmeye alınarak, adaylar belirlenecek. Projeleri değerlendirilerek seçilen adaylar, hızlandırma programına dahil edilerek, mentorlük, iş planlarının geliştirme gibi bir dizi eğitimler alacak. Eğitimleri süresinde gözlemlenecek adaylar, değerlendirilerek elemeden geçecek. Programın ikinci aşamasında ise elemeden geçen adayların projeleri, TÜBİTAK'a sunulacak. Sunumları kabul eden TÜBİTAK, adaylara 200 bin TL'ye kadar belirlenen miktarlarda her bir projeye hibe verecek.

Öte yandan, TÜBİTAK BİGG panelinde başarılı olan girişimciler, BAU Beşiktaş Kampüsünde bulunan BAU Kuluçka ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BAUICE) paylaşımlı ofis imkanı, altyapı kullanımı, prototipleme laboratuvarı kullanımı (saf malzeme desteği), girişimci patent desteği gibi çeşitli imkanlardan da yararlanabilecek.