Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

Olay dün gece Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce nişanlanan hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde başında vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç hemşire cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Resul Yanbul

