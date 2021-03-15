İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi
Genç hemşirenin cenazesi otopsi sonrası ailesine telim edildi

Gaziantep’te, ailesi tarafından evde başından vurulmuş halde bulunan hemşirenin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay dün gece Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce nişanlanan hemşire Dila Yıldırım, yaşadığı evde başında vurulmuş halde ailesi tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden genç hemşire cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen Yıldırım'ın kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Resul Yanbul
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.