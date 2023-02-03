Genç iş adamı Mehmet Enlioğlu başarısını ve markasını dünyaya tanıtıyor

Küçük yaşlarda iş hayatına atılan ve ufak bir cep telefonu dükkanı ile esnaflığa başlayan genç girişimci Mehmet Enlioğlu, kısa sürede markasını duyurup başarıya ulaştı. İş hayatından sonra sosyal medyayı kullanarak kara mizah içerikleriyle kendini tanıtarak ünlendi. Çektiği içerikleriyle gündeme gelen Enlioğlu, 1 yıl içerisinde 7 tane başarı ödülü aldı.

“Amerikalı yatırımcıların dikkatini çekiyor”

Amerikalı yatırımcılarla görüşme içerisinde olduğunu ifade eden Mehmet Enlioğlu, “Türkiye'de sağlam ve kararlı adımlarla yürüdük, halkımıza en iyi şekilde hizmet verdik ve vermeye devam ediyoruz. Sektörümüzde en iyisi olduk ve Avrupalı işadamları Türkiye'de markamıza yatırım yapacak” diye konuştu.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.