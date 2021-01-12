Genç İş İnsanı Bahçıvan: 'Hedeflerinizin peşinden gidin'

Bu düşüncesine her zaman için sadık kalan ve çocukluğundan bu yana hedeflerinin peşinden koşan Serdar Bahçıvan, “hedeflerim doğrultusunda BNV Fan Motor işletmesine henüz genç yaşlarda ortak oldum ve kısa sürede firma içerisinde büyük gelişme kat ettim” açıklamasında bulundu ve ardından günümüz gençlerine her zaman için isteklerin peşinden gitmeyi ve yenilikleri takip etmeyi öğütledi.

Serdar Bahçıvan: BVN Fan Motor ile Refah Bir Ortam Sağlıyoruz

Serdar Bahçıvan, BVN Fan motor firması dâhilinde üretilen fanlar ile hava sirkülâsyonunu dengelenmekte olduğuna, bu uygulama ile kapalı ortamlardaki kötü havayı dışarı çıkardığına, evleriniz, ofisleriniz ve iş yerlerinizin taptaze ve refah bir havaya bürünme gayesinin olduğuna değindi. Ünlü iş adamı yaptığı açıklama da, “Pandemi sürecinde biz BVN Fan Motor ekibi olarak sizlerin hem İstihdamını arttıracak, hem de sağlığınız için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz.” ifadesinde bulundu.

Genç İş İnsanı 2021 Yılından Ümitli

Serdar Bahçıvan, kurucu üyelerinden olduğu BVN Firması hakkında, “Bizler, BVN Fan Motor işletmesi olarak, son teknoloji ile uyumlu ev tipi fanlar üretmekte ve bunların 72 farklı ülkeye ihracatını, en doğru şekilde gerçekleştirmekteyiz. “ açıklamasında bulundu. 72 olan bu rakamı 2021 yılı içerisinde 220'ye çıkarma hedefinde olduğu üzerinde sıklıkla duran Serdar Bahçıvan, bu uğurda her türlü çalışmayı yürüteceğine önemle değindi. Ardından, “BVN Fan Motor işletmesi olarak bizler, 2021 yılından son derece ümitliyiz.” Açıklaması ile sözlerini tamamladı.

