Genç kadın, Barış Pınarı Harekatına katılmak için dilekçe verdi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyona devam ederken, operasyona katılmak isteyenler gönüllü askerlik başvurusu yapıyor. Tokat'ta tarih öğretmenliği mezunu Büşra Banacan (24) askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Askerlik Şubesi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Banacan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gönüllü başvuru yaptığını ifade ederek, “Bayanım belki alınmayacağım ama sonuçta ben vatanperver bir insanım. Ziya Gökalp'ın dediği gibi "Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” yani demek istiyor ki gidebildiğiniz her yer eğer orada kanayan bir yara varsa, Türkler için önem arz ediyorsa sizindir. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız. Ben tarihçiyim, sürekli bu bilgilerle yoğruldum. Ondan dolayı vicdanen kendimi rahatsız hissediyorum. Yastığa başımı koyduğumda Mehmetçikleri düşünüyorum. Bende vatanım için bu şekilde fedakarlık gösterebileceğimi düşündüm. Çok seviyorum Türkiye'yi, elimden ne geliyorsa Mehmetçik için Türkiye için her şeyi yaparım” diye konuştu.

Nurhan İçmez