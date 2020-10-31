Genç kadın depremde öldüğünü sandığı muhabbet kuşunun kurtarılmasıyla sevinç gözyaşları döktü

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesi Karagül Apartmanının bir bölümü yıkıldı. Apartmanda herhangi bir kişi yaralanmazken, binaya giriş çıkışlar kapatıldı.

Deprem anında ise evde bulunan Gizem Karagül, yıkılmaları fark edince apartmandan dışarıya çıktı. Bu sırada panikle evde bulunan muhabbet kuşunu alamayan genç kadın, aşağıya indikten sonra bir daha binaya giremedi. Kuşunun sağlığından endişe eden genç kadın, bir süre gözyaşı döktü. Bölgede hazır bekleyen itfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Bir itfaiye eri, evin balkonundan içeriye girerek, kafesteki muhabbet kuşunu aşağıya indirdi ve genç kadının eşi Halil Karagül'e teslim etti.

Kuşunun yaşadığını öğrenen Gizem Karagül'ün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüştü. Kafesi eşinin elinden alan Karagül'ü yakınları teskin etti.

Deprem anında eşinin evde tek başına olduğunu belirten Halil Karagül, “Eşim arkadaki binanın tamamen yıkıldığını görünce de binadan inip oğlumun yanına geçmiş. Kuzey için çok önemli bir kuştu kartal. 2 gündür depremden dolayı onu alamamıştık. Sağ olsun arkadaşlar yardımcı oldular. Üzerine bir şeyler dökülmüş biraz, başka bir sıkıntısı yok” dedi.

Suat Metin - Burak Yalman

