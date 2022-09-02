Genç kadın girişimcilerden yazılım alanında ilk adım

Küreselleşen dünyada teknoloji birçok kesim tarafından takip edilmekte ve çoğu zamanda takip konusunda zorluklar göstermekte. Yıllar öncesine kadar evlere kadar giren internetin artık akıllı cep telefonları ile hayatımıza girmesi ile birlikte kazanan yine teknoloji oldu. 15 yıl öncesine kadar öğrencilerin ödevlerini kütüphanelerden araştırıp yaparken, şimdilerde ise ödevler internet üzerinden takip edilmekte ve veriye çok kısa sürede ulaşılmakta. Artık her alanda insanlar iyi ya da kötü her halini çevresiyle anında paylaşmakta ve dünyanın diğer bir ucundaki diğer insanın duygusuna oturduğumuz yerden ortak olunuyor.

Yenilenen teknoloji ile ev hanımları artık ihtiyaçlarını dükkan dükkan gezmeden internette araştırıp, tercihi ile ilgili detaylı araştırma yaparak elde ettiği bilgilerle kararını veriyor.

Otomobil alacak kişi, özellikle almak istediği otomobilin tüm özelliklerine anında ulaşarak, tercihi ile ilgili detaylı araştırma yaparak elde ettiği bilgilere kısa sürede istediği bilgiye ulaşabiliyor.

Teknoloji ve internet hayatın her alanında tercihleri belirlemede, duyguları paylaşmada ve her alanda kazanan olduğunu kaydeden olduğunu kaydeden genç kadın girişimci, “Cilalink e-ticaret olarak hizmet vermeye başladık. Yazılım alanında gerek okul gerekse özel kurslarla kendisini geliştiren arkadaşlarla bu yolda yürümek için ilk adımımızı attık” dedi.