Genç kadın itfaiyecinin yangında zor anları

Yangın, Kepez ilçesine bağlı Zeytinpark içerisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde bulunan elektrik direğinde çıkan yangın, yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ardından ise çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı.
Dumanları gören park yetkilileri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı sevk edildi. Kısa süre bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti.
Yangında, atıl durumdaki ev küle dönerken bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.
Öte yandan, yangına müdahale eden kadın itfaiyecinin çalışması çevredekiler tarafından takdir edildi.
Elifnaz Altürk - Suat Metin