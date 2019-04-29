Genç kadın motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa D. idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın istikametine ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mustafa D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özge Varlık (31) yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mustafa D. ve Özge Varlık ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özge Varlık kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Onur Durmuş

