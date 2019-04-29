İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Genç kadın motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Genç kadın motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Genç kadın motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yeni Sanayi Mahallesi Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mustafa D. idaresindeki 45 FZ 757 plakalı motosiklet, Aydın istikametine ilerleyen Süleyman A. yönetimindeki 09 NY 444 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mustafa D. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Özge Varlık (31) yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mustafa D. ve Özge Varlık ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özge Varlık kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Onur Durmuş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.