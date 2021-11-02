İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü
Genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde 34 yaşındaki genç kadın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikadaki işine girmeyen Ümmühan B., isimli kadının iş arkadaşları durumdan şüphelenerek polise bilgi verdi. İhbar üzerine genç kadının kiracı olarak oturduğu eve giden polis ekipleri içeriden yoğun bir şekilde sis kokusu geldiğini fark edince itfaiyeden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile eve giren ekipler Ümmühan B.'yi yatağında hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde genç kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.