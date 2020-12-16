Genç kadın uyuşturucudan 15 yıl ceza alıp tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden 33 yaşındaki Cansu Ö. adlı kadın hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açıldı. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın son duruşmasına katılan ve tutuksuz olarak yargılanan Cansu Ö. kendini savunarak oturduğu apartmanın merdivenlerinde ele geçen 80 gram bonzainin kendisine ait olduğunu ancak kimseye uyuşturucu satmadığını, kendisinin uyuşturucu kullandığını ileri sürdü. Mahkeme, Cansu Ö.'yü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak kararla birlikte tutuklanmasına hükmetti.

Duruşmada polis tarafından gözaltına alınan Cansu Ö. Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muhammer Ay

