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Genç kadına kapkaç şoku

Genç kadına kapkaç şoku
Genç kadına kapkaç şoku

Antalya’da, sokak üzerinde yürüyen genç kadın, otomobilden inen kimliği belirsiz eli bıçaklı bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çantasının çalındığını iddia ederek gözyaşları içerisinde polise şikayetçi oldu. Başparmağından yaralanan genç kadın, “İçerisinde kimliğim, telefonum ve bin liram vardı. Taş attım ama durduramadım” dedi.

Genç kadına kapkaç şoku - Tıkla İzle

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ünsal Mahallesi 5120 sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, arkadaşını ziyarete gelen Bahar Çelebi (31), sokakta yürürken otomobilden inen kimliği belirsiz bir kişi çantasını almak istedi. Bu sırada ikilinin arasında arbede yaşandı. Kimliği belirsiz kişi çantayı alıp kaçarken, arbedede Çelebi, parmağından bıçak kesiğiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

"Taş attım ama durduramadım"

Kısa sürede olay yerine gelen polis, Çelebi'nin sözlü ifadesine başvurdu. Gözyaşları arasında yaşadığı olayı anlatan Çelebi, “Bıçak vardı elinde, elime geldi ve parmağım kesildi. Çantamı aldı. İçinde telefonum, kimliğim ve bin lira param vardı. Taş attım ama durduramadım” dedi. Ekipler, otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Suat Metin - Gazi Taş
 

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