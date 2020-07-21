Genç kadını yumruklayıp, boğazını sıkarak darp eden zanlı yakalandı

Olay, dün öğle saatlerinde Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Sabıkalı olduğu cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen V.P. (40), imam nikahlı eşi K.T. (21) ile tartışmaya başladı. Üç aylık hamile olan genç kadının, “Çocuğumu aldırdım” demesi üzerine öfkelenen V.P. tokat attığı genç kadına, “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" deyip boğazını sıkarak yere yatırdı.

“Polisi ara, sanane” diyerek çevredeki vatandaşların tepkisini umursamadı. Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının “Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan zanlı, “Ara sanane” diye cevap verdikten sonra genç kızı yerden kaldırdı.

Pınar Gültekin cinayetinin konuşulduğu gün, Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın talimatıyla kısa sürede yakalanan V.P., gözaltına alındı. Polis Merkezinde ifadesi alınan V.P., sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, imam nikahlı eşi K.T., şikayetçi olmadığını söyledi. Öfkeli koca işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Özge Bozo

