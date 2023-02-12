Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Nurdağı ilçesi Arslanlı Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Nilüfer Apartmanı enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında alınan sis ilk umut ışığını yaktı. Jandarma ve güvenlik korucularının insanüstü çalışmasıyla enkazdan alınan Saadet Coşkun, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansa alındı. Nurdağı'nda görevli Şırnak Valisi Osman Bilgin, enkaz alanındaki çalışmaları inceledikten sonra Saadet'i kurtaran ekipleri tek tek tebrik etti.

Ahmet Akbuğa-Emin Ferhat Sevilir



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