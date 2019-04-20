Genç kız, evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Dilan Tutucu'dan haber alamayan yakınları durumu polise anlattı. Daha sonra polis, sağlık ekipleriyle birlikte Tutucu'nun evine girdi ve korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kızın, silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Genç kızın cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, genç kızın ayrıldığı erkek arkadaşı A.Y. tarafından öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, A.Y. her yerde aranıyor.

15 yıl önce babası da öldürülmüş

Öte yandan genç kız, otopsi sonrası yakınları tarafından teslim alındı ve Çukur Mahalle Camii'ndeki cenaze namazı sonrası Yeni Buca Mezarlığında toprağa verildi. Genç kızın olayının ardından acı bir gerçek de ortaya çıktı. Dilan Tutucu'nun babası Mehmet Ali Tutucu'nun da 15 yıl önce öldürüldüğü öğrenildi.