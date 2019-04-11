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Genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Genç kız silahla vurulmuş halde bulundu
Genç kız silahla vurulmuş halde bulundu

Malatya'da bir genç kız tabancayla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Tedavi altına alınan genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dervişler Sokak'ta bulunan bir düğün salonuna ait müştemilatta silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay gelen polis ekipleri, H.E.Y.'yi (25) göğsünden vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları genç kızı ambulansla Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Ameliyata alınan H.E.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay yerinde yapılan incelemede bir adet silah bulunurken, genç kızın intihar girişiminde bulunduğu ihtimali üzerinde duran polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.  

Hasan Eryılmaz
 

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