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Genç kız uçurumdan düşerek yaralandı

Genç kız uçurumdan düşerek yaralandı
Genç kız uçurumdan düşerek yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi’nde sahil caddesi civarında genç kız uçurum kenarında yürüğü sırada nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı uçurumdan yuvarlanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Hacıyusuf Mahallesi'nde Sahil Caddesi civarında uçurum kenarında bulunan İrem Y. (20) uçurumdan düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri uçurumdan yuvarlanan ve ağaçlara takılarak zemine düşmeden yaralı halde bulunan İrem Y. (20)'ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edildi.

Gökhan Dağlı

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