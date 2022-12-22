Genç kız uçurumdan düşerek yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Hacıyusuf Mahallesi'nde Sahil Caddesi civarında uçurum kenarında bulunan İrem Y. (20) uçurumdan düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri uçurumdan yuvarlanan ve ağaçlara takılarak zemine düşmeden yaralı halde bulunan İrem Y. (20)'ı sıkıştığı yerden kurtararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim edildi.

Gökhan Dağlı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.