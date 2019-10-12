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Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı

Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı
Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı

Bursa'nın dağ köyünde elektrik kontağından çıkan yangında biri ağır iki kişi yaralandı.

Genç kız yanan evini söndürmek isterken yanarak ağır yaralandı - Tıkla İzle

İznik'in Elmalı köyünde yaşayan Asiye K. (46) ve Emine K. (26) adlı anne kızın oturdukları ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alevlere teslim oldu. Yanan evlerini kurtarmak için alevlere müdahale etmek isteyen Emine K'nin üzerindeki elbiseleri tutuştu. Vücudunun yüzde 80'i yanan genç kız ağır yaralandı. Kızına müdahale etmek isteyen anne Asiye K. ise hafif yaralandı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Emine K. İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun yüzde 80'inin yandığı ve 3. derece yanık oluştuğu öğrenilen talihsiz genç kız, tedavisinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı. Genç kızın üniversiteden bu yıl mezun olduğu, Gemlik'te yaşadığı, hafta sonu tatili için Elmalı köyünde yaşayan ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

Halil Ataş
 

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