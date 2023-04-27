Genç kıza çarpan kamyonetin camlarını kırdılar

Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Hakan Y.(38) yönetimindeki 16 KGY 65 plakalı kamyonet, geri manevra yaptığı sırada yola çıkan Şevval Reyhan K.(17)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araca saldırdı

Kazanın ardından olay yerine gelen yaralının yakınları, kamyonetin camlarını kırdılar. Kaza anı ve yaralının yakınlarının araca saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Salih Bilal Aslan

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