Genç kıza kapkaç şoku !

Edinilen bilgiye göre olay, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı içinde saat 14.30 sırasında meydana geldi. Garsonluk yapan 26 yaşındaki Gülcihan Utuş, park içindeki bir bankta oturup arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada genç kızın yakınındaki banka 20 yaşlarında iki genç oturdu. Utuş'un çantasını gözüne kestiren iki şahıs, kızın ilaçlarını almak için açtığı çantasını kucağından alıp kaçtı.

Kapkaççıları kovalamaya başlayan Utuş'un yardım çığlıklarına güvenlik görevlileri ve vatandaşlar koştu. İki genç yakalanacaklarını anlayınca çantayı yaklaşık 50 metre sonra yola atıp kaçtı. Büyük korku yaşayan ve düşmesi sonucu sol ayağını bilekten inciten Gülcihan Utuş için sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından sakinleştirici verilen genç kız yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Ağlayan ve titreyen Utuş'u arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Utuş, daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ise kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

İsa Akar-Ertuğrul Gün

