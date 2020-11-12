Genç kızın ani ölümü İlçeyi yasa boğdu

Edinilen bilgiye göre; Ailesi ile birlikte köyde yaşayan Funda Alacahan, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte yaylada bulunan kestaneleri işledikten sonra önceki gün Nazilli'ye gezmeye ve alışverişe geldi. Burada aniden fenalaşan genç kız, Nazilli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan 27 yaşındaki Funda Alacahan, ameliyatı ağır geçince yoğun bakıma alındı. Genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatının baharında hayatını kaybeden genç kızın ani ölümü üzüntüye neden olurken, Funda Alaca'nın annesi Gülseren Alaca'nın da kısa süre önce aniden aynı şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Murat Yalçın