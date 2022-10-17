Genç kızın boğa sevgisi şaşırtıyor

Milas'ın Dibekdere Mahallesi'nde ailesine ait çiftlikte vaktini değerlendiren 17 yaşındaki Naz Türkmen, boğa güreşlerinin şimdiden rakip olarak aranan isimleri arasında yerini aldı. Lise öğrencisi olmasına rağmen Zigzaver adında bir güreşçi boğanın sahibi olan Türkmen, "Ailemiz tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Büyükbaş hayvan sevgisi de babamdan geçti. Daha küçük yaşlardan itibaren oyuncaklar yerin hep ineklerin arasında zaman geçirirdim. Küçük buzağılara sütlerini ver verirdim, biberonla beslerdim. Temizliklerini ben yapardım. Sonra aile büyüklerinin yaptığı sohbetlerde arada boğa güreşleriyle ilgili konuşmaları duymaya başladım. Ortaokul 5'inci sınıftayken yani 11 yaşımdayken boğa güreşlerini iyice merak etmeye başladım. Bizim o zamanlarda güreşecek boğamız yoktu ama beside boğalarımız oluyordu” dedi.

Oktay Çayırlı

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