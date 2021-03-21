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Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada
Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada

Ümraniye’de okuldan çıkan bir grup kız öğrenci sokak ortasında tekme tokat birbirine girdi. Gruptaki bir kız arkadaşları tarafından önce dövüldü, ardından da yere yatırılıp tekmelendi.

Genç kızın yere yatırılıp tekme tokat dövüldüğü anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan çıkan bir grup kız öğrenci aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bir kız, arkadaşları tarafından küfürler edilerek tokat ve yumruklarla darp edildi. Ardından gruptakiler uzaklaşmaya başladığı esnada başka bir kız, darbedilen kızı çelme takarak yere düşürdü. Geri dönen gruptakiler, genç kızı yerde saniyelerce tekmeledi. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavganın ardından sokaktan uzaklaşan kızların ve darp edilen kızın emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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