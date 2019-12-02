Genç kızlara dehşeti yaşatan minibüsçü yakalandı

Geçtiğimiz Cuma günü, Esenyurt Piri Reis Mahallesinde meydana gelen olayda, tehlikeli araç kullanan minibüs şoförü Ünal E. (32)'i uyaran ve ardından minibüs sürücüsünün saldırısına uğrayan Mine M. ile Kübra K. karakola giderek şikayetçi oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma sonucunda sürücü Ünal E. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ünal E. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan sürücüye geçtiğimiz hafta tehlikeli araç kullanmaktan ceza kesildiği öğrenildi.

Erdal Can İçelli