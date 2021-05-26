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Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti
Genç motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Adem Çarşanbalı (25) motosikleti ile Velioğlu Mahallesi'nden Çaycuma istikametine giderken biranda direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet yol kenarındaki betona çarptı. Havaya savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Çarşanbalı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Gülcan Çolak
 

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