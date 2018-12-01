Genç muhabirler röportaj geleneğini yaşatıyor

İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven'in editörlüğünde yayımlanan röportaj kitabında otuz röportaj yer alıyor.

Ustaları Yaşar Kemal ve Fikret Otyam'ın izinden giderek röportajlar kaleme aldıklarını belirten genç muhabirler insanı merkeze alarak toplumda silik kalmış güzellikleri ve ayrıntıları, röportajın gücünü kullanarak aktarmaya çalıştıklarını belirtiyorlar.

“Röportaj Türkiye'de yanlış biliniyor”



Genç muhabirler yeni röportaj kitapları hakkında şunları söylüyor: “Röportaj Türkiye'de yanlış bilinen bir kavram, soru – cevap karşılığı tanımlıyor. Ama röportajın Heredotos'tan günümüze kalın çizgilerle çizilmiş bir yazı geleneği vardır. Röportaj, içinde kim, ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl haber öğelerini barındıran, sırtını edebiyata yaslamış en sübjektif haber yazısıdır.”

Kitabın ilgi çeken röportajlarından biri Gaziantepli Rumeysa Yılmaz'ın “Dünya'nın en büyük mozaik müzesi: Zeugma” başlıklı yazısı. Rumeysa Yılmaz kaleme aldığı röportajda öğrenci olduğu İstanbul'dan sıklıkla yaptığı Gaziantep yolculuğunu bu kez Zeugma Antik Kenti için yaptığını anlatıyor. Almanya'dan üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen genç muhabir İsmail Şahin, “Almanya'da bir Türk düğünü” başlıklı yazısında Türklerin Almanya'daki düğünlerini ve orada yaşatmaya çalıştıkları adetlerini kaleme alıyor. Genç gazeteci Sinan Daşpınar ise yaptığı röportajda Boğaz'ın en güzel semtlerinden Küçüksu'da yaşayan Afganların hayatlarını anlatıyor.