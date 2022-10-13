Genç mühendis buzdolabının altında ölü bulundu

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Elektrik, elektronik mühendisi olan ve bir kız çocuğu bulunan Ahmet Ersoy (44), çalıştığı iş yerine gitmedi. Telefonlarına da cevap vermemesi üzerine yakınları, genç adamın evine gitti. Kapı ve zil çalınmasına rağmen kapı açılmayınca yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, ikamete girdiğinde genç mühendisin mutfakta bulunan buzdolabının altında hareketsiz olduğunu fark etti. Olay yerime çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde ise Ahmet Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Atilla Özer



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