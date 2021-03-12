Genç Parti, Muhafazakar Yükseliş Partisini ziyaret edecek

Cem Uzan'ın kurucusu olduğu Genç Parti yetkililerinin, Ahmet Reyiz Yılmaz liderliğinde seçimlere girmeye hak kazanan Muhafazakar Yükseliş Partisini olası bir erken seçim öncesi siyasi gündemi değerlendirmek üzere ziyaret edeceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Genç Parti tarafından yapılan randevu talebine parti yetkililerimiz Salı Günü saat 14:00 olarak olumlu cevap vermişlerdir. Bu kapsamda değerli bir ziyaret olarak verimli bir görüşme gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Genç Parti ve Muhafazakar Yükseliş Partisi YSK tarafından açıklanan ve seçimlere katılma başarısı elde eden iki alternatif denenmemiş siyasi parti olarak milletin hizmetine aday olmuşlardır” dedi.

Türkiye'de eşitler ittifakı olarak bir ittifakın şekillenmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu kapsam Genç Parti ile sınırlı kalmayacak. Daha geniş katılımlı verimli bir çalışma yapılması halkımız adına da sevindirici olacaktır. Ülke ekonomisi ve siyasi atmosferi göz önüne alındığında eskilerin yeni diye sunulması yerine gerçek manada yenilerin ön planda olacağı bir çalışma demokrasimiz adına faydalı olacaktır. Muhafazakar Yükseliş Partisi, medya desteği olmadan büyük bir azimle tabanda halk tarafından sahiplenilen bir harekettir. Bunun başarılı bir yansıması olarak da yapılacak ilk seçimlerde haklı biçim de yerini almıştır. Bundan sonrası yüce Rabbin takdiri bir süreç olarak ilerleyecektir. Yenilik isteyen halkın eskiden yeni yapmak isteyenlerden daha fazla olduğu kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkmaktadır. MYP olarak biz bu yeniliğe bütün değişim arzusu taşıyan partilerle talibiz” dedi.