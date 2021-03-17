Genç Parti'den Muhafazakar Yükseliş Parti'sine ziyaret

Genç Parti Genel Sekreteri Melek Dingaz Yaralı başkanlığındaki bir heyet, seçim çalışmaları kapsamında gelecek seçimlere katılmaya hak kazanan Muhafazakar Yükseliş partisini ziyaret etti.

MYP genel Merkezde gerçekleşen ziyarete Genç Partili heyet, MYP Başkanlık divanı tarafından karşılandı. MYP adına görüşmede Genel Sekreter Muhammet Recep Altun'un yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nur Atakul da yer aldı.

Gerçekleşen görüşmede, Türkiye'de gelecek seçimlerde yeni bir ittifak cephesi kurulması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhafazakar Yükseliş Parti adına açıklama yapan Genel Sekreter Muhammet Recep Altun, “Ziyaretten memnunuz. Seçimlere katılmaya hak kazanan 17 parti var. Şu an bu 17 partinin 8 tanesi sağ seçmene hitap ediyor. İttifaklar iki cephede devam ediyor. Üçüncü bir Demokrasi ve Halk ittifakı için cephe açılabilir. İki parti de bu konuda hem fikir. Mevcut ittifaklar denenmiş siyasetçi ve siyasi partiler tarafından şekillenirken yeni bir cephe tamamen yeni denenmemiş siyasilerin cephesi ve ittifakı olabilir. Böyle bir ittifakın halk tarafından da karşılık bulacağı yönünde kanaatimiz yüksektir. Türk halkının beklentisi kesinlikle yenilik ve yeni isimler yönündedir” dedi.

