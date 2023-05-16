Genç rap yıldızı ödüllü menajer ile anlaştı

Türkiye'nin en genç Türkçe rap ve hiphop Dj'i Batu Karam cephesinden müzik dünyasında heyecan oluşturan bir haber geldi. İmza attığı projeler ve katıldığı festivallerdeki performansıyla kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaşan 22 yaşındaki başarılı müzisyen, “Avrupa'nın En İyi Menajeri” ödülünün sahibi Taner Kartal ile anlaştı. Türkiye ve Avrupa'da müzik camiasının başarılı isimleriyle çalışan, ünlü rap'çi Sansar Salvo'nun da menajeri olan Kartal, Batu Karam'ın özellikle Avrupa turnesi ayağındaki çalışmalarını yürütecek.

"Hedeflerimiz ve duruşumuz aynı"

Yaz dönemi için yoğun bir tempoda çalışan Batu Karam, Taner Kartal'la iş ortaklığı için iddialı konuştu: “Taner Kartal hep çalışmak istediğim bir isimdi. Müzik camiasında büyük saygı duyulan, tecrübesi ve vizyonuyla önemli etki alanına sahip bir menajer. Hedeflerimiz, müzik dünyasındaki duruşumuzla birbirimize değer katacağımızı düşündük ve bir yola çıktık. Çok heyecanlıyız. Sürpriz isimlerle konserler ve yeni çalışmalar için hemen kolları sıvadık. Yakında güzel haberlerin duyurusunu yapacağız.”

"Müzikal ortaklıklar sürecek"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan, 1.5 milyon takipçisiyle rap ve hiphop camiasına yön veren isimler arasında yer alan Batu Karam, müzikal ortaklıkların devam edeceğini belirterek, "Ben müziğin kolektif bir alan olduğunu düşünüyorum. Kariyer yolculuğumda iş birliklerine ayrı önem veriyorum. Meslektaşlarımla aynı sahneyi paylaşmak, kendi hayran kitlem ile onların sevenlerini aynı ortamda buluşturmaktan keyif alıyorum. Müziğin paylaştıkça daha da değerli bir hâl aldığına inanıyorum. Müzik hayatımda bu tavrı korumaya, müzikal ortaklıklar yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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