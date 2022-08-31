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Genç Sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Genç Sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Genç Sağlıkçı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olur Devlet hastanesinde sağlık personeli olarak çalışan Alican Kaya (32) Ormanağzı köyündeki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 112 acil ekiplerince Olur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayata döndürülemeyen Kaya hayatını kaybetti.

Alican Kayanın ani ölümü yakınlarını ve Ormanağzı köylülerini derinden üzdü. Alican Kayanın cenazesi Ormanağzı köyü Bağlar camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veridi.

Dursun Murat Aydın

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