Genç sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluşturulacak

İyilik İçin Sanat Derneği ile Akasya Kültür Sanat ev sahipliğinde hayata geçirilen “Alenen Sanat” projesi kapsamında yeni nesil sanatçıların keşfedilmesi ve tanıtılması amaçlanıyor. Resimden heykele, dijital sanatlardan enstalasyona çeşitli alanların bir arada değerlendirildiği multidisipliner sanat projesi olan “Alenen Sanat”, hem sanatın hem de yeni nesil sanatçıların gelişmesinde rol oynayacak. Sanat kariyerlerini geliştirmek isteyen yeteneklerin çalışmalarını sanatseverlerle buluşturan proje kapsamında, başvurular arasından seçilen sanatçılara, kendi iradeleriyle yürütebilecekleri disiplinler arası bir paylaşım ve sergileme imkanı sunulacak.

Proje kapsamında sanatçılar, danışma kurulunun belirleyeceği bir tema çerçevesinde seçme sürecinden geçecekler. Herhangi bir sanat eğitimi koşulu aranmaksızın yeterli bir portfolyo ile öğrenci, amatör veya profesyonel her sanatçının başvurusu değerlendirmeye alınacak. Başvuruların ardından projeye katılmaya hak kazanan sanatçılar Akasya Kültür Sanat'ın açık stüdyo, sessizlik odası, fuaye, açık duvar ve açık sahne gibi alanlarından faydalanabilecek. Sanatçılar, 5 Eylül 2021 tarihine kadar projeye başvuru yaparak kendilerini tanıtma imkanı bulabilecekler.