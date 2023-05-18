Genç sporcular yapay zeka ile 2036 yılına götürüldü

Trendyol'un "daha çok genç" hedefini anlatan 19 Mayıs için hazırlanan filmin ardından, genç sporcuları motive etmek amacıyla, yapay zeka kullanılarak yenilikçi bir proje de hayata geçirildi. Proje kapsamında; 4 genç milli sporcunun 2036 yılında kazandıkları olimpiyat altın madalyalarıyla süslediği geleceğin spor dergisi kapakları oluşturuldu.

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladığı bir kampanyayı hayata geçirdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Futbol Takımının resmi sponsoru ve Türkiye Voleybol Federasyonu ana sponsorluklarıyla, Türk sporunu destekleyen Trendyol, “daha çok gencin geleceğin milli sporcusu olabilmesini” amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin gelecek vaat eden genç milli sporcularının yer aldığı, Trendyol'un "daha çok genç" hedefini anlatan 19 Mayıs için hazırlanan imaj filmi, markanın gelecek nesillere inancını gösteriyor. Filmin ardından, genç sporcuları motive etmek amacıyla, yapay zeka kullanılarak yenilikçi bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında; 4 genç milli sporcunun 2036 yılında kazandıkları olimpiyat altın madalyalarıyla süslediği geleceğin spor dergisi kapakları oluşturuldu.

Genç sporcular Aleyna Ertürk (Eskrim, 17), Ata Ünver (Voleybol, 16), Defne Başyolcu (Voleybol, 17) ve Kuzey Tunçelli'nin (Yüzme, 15), yapay zeka teknolojisi kullanılarak 13 yıl sonraki yüzleri oluşturuldu. Yine yapay zeka yardımıyla genç sporcuların 2036'da imza attıkları başarılar üzerine konuştukları röportajlar hazırlandı.

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