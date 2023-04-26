Genç Trabzonlular'dan şehit Eren Bülbül için anıt mezar

Anıt yapımı ile ilgili bilgi veren Genç Trabzonlular Derneği Başkanı Tufan Balekoğlu, "Türk Milleti, tarih boyunca benzersiz kahramanlar yetiştirerek varolmuş bir millettir. Şüphesiz ki bu anıt, sadece Eren Bülbül'ün hatırasını yaşatmakla kalmıyor, aynı zamanda Türk milletinin tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlık örneklerini temsil ediyor" dedi.

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne gölge düşürenlere karşı Eren olacağız' diyen Balekoğlu,"Trabzon'un vefalı insanı; vatanına ve milletine hizmet söz konusu olduğunda, herhangi bir ayrım gözetmeksizin herkesin üzerine düşen görevi yerine getirme azmine sahip bir millettir. Eren Bülbül kahramanlığı ve fedakarlığı ile sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizler de her zaman 'İyi ki varsın Eren' diyerek onun anısını canlı tutmaya devam edeceğiz. Bu toprakların bölünmez bütünlüğüne gölge düşürmeye çalışanlara karşı ise hep birlikte bir Eren olacağız" ifadelerini kullandı.

Anıt mezarın simgesel ve manevi anlamına da dikkat çeken Balekoğlu "Bu muhteşem anıtta yer alan 15 ağaç, Eren'imize atfen şehit olduğu yaşını; 8 kübik ışık ise şehit olduğu 8. ay olan Ağustos ayını temsil etmektedir. Anıt, kesik üçgen şeklinde tasarlanarak dağlık bölgeye vurgu yapılmıştır. Anıtta kullanılan ve içerisinde beyaz hareler barındıran siyah mermer, kalbimizde hissettiğimiz acıyı ve içimizde kopan keder fırtınasını simgelemektedir. Ayrıca zeminde bulunan iki beyaz taş arasındaki 17 metre, Eren'imiz ile hainler arasındaki mesafeyi temsil etmektedir" bilgilerini paylaştı.

Öte yandan Genç Trabzonlular Derneği olarak şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ün de anıt için kendilerine dua ettiğini belirten Balekoğlu, anıt mezarın yapımında kendilerine destek veren Trabzon Valiliği ve Maçka Belediyesi ile devlet yetkililerine teşekkür etti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.