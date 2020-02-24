Genç Yazar Faruk Yıldız'a imza gününde büyük ilgi

Kısa süre önce yeni kitabı 'Gizemli Yaprağın Peşinde'yi beğeniye sunan Faruk Yıldız, 6. Karadeniz Kitap Fuarına konuk oldu. Kitapseverlerle bir araya gelen genç yazara ilgi yoğundu. Yıldız, etkinlikte hem yeni kitabını imzaladı hem de okuyucularıyla tanışma imkânı buldu.

Kitap hakkında

Erdem Çocuk tarafından yayımlanan kitapta büyük hayalleri peşinde koşan 12 yaşındaki Hakan'ın heyecan dolu macerası konu ediliyor. “Dünyayı değiştirebileceğinizi hiç düşündünüz mü?” mottosundan yola çıkan yazar, daha önce “Evvel Zaman İhtilâli” adlı tarihi romanıyla da büyük beğeni toplamıştı. Genç Kalemler Hikâye Yarışması ve Mostar Tarihi Roman Yarışmasında aldığı ödüllerin ardından çocuk edebiyatına adım atan Yıldız, bu kez Karadeniz'in mavisi ve yeşillikleri arasında yaşanan soluk soluğa bir serüvenin izini sürüyor.