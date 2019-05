Genç yetenek Elif İtalya'dan birincilikle döndü

6 yaşında ailesinin teşvikiyle keman eğitimi almaya başlayan 12 yaşındaki Elif Eroğlu, keman hocasının kendisini keşfetmesiyle ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Bölümü'nde eğitim almaya başladı. Son 3 yıldır ise profesyonel olarak keman çalan Elif, dünya çapında birçok yarışmaya da katılarak dereceler elde etti.

Japonya'da 3. Tokyo Uluslararası Müzik Yarışması, Sırbistan'da Müzik Pedagogları Uluslararası Müzik Yarışması ve Almanya'da 8'inci Baden Wurttemberg Uluslararası Müzik Yarışması'ndan da birinciliklerle dönen Elif, bu yıl İtalya'nın Barletta kentinde düzenlenen ve yaylı çalgılarda 14 farklı ülkeden yarışmacının katıldığı 29. Uluslararası Citta di Barletta Genç Müzisyenler Yarışması'nda yaş grubunda birinci oldu. Tüm yaş gruplarında 'Primo Asoluto' derecesiyle birinciliğini taçlandıran Elif, ülkesine yeni bir birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadı.

İtalya'daki yarışmanın zor bir yarışma olduğunu ve zorlu rakiplerle yarıştığını ifade eden Elif, “Sınavlarımın üst üste gelmesinden dolayı çok fazla çalışma fırsatı bulamamıştım. Son bir ay öğretmenimle yoğun bir çalışma içerisine girdik. Çok zor rakipler vardı. Bu yüzden şansımın az olduğunu da düşünüyordum ancak yarışmanın sonunda assoluto olarak birinci oldum. Çok güzel bir duyguydu” diye konuştu.

“Günde en az 3 saat çalışıyorum”

Başarısının sırrının çok çalışmak olduğunu vurgulayan Elif, “Başarılı olmak için öncelikle çok iyi bir öğretmeniniz, size destek veren bir ailenizin olması gerekiyor. Müzikte ne kadar yetenekli olursanız olun, çalışmadan bu yeteneğin bir anlamı kalmıyor. Ben günde en az 3 saat çalışıyorum. Bu çalışmalar bazen günde 6 saati bulabiliyor” şeklinde konuştu.

“Ünlü sanatçılarla müzik yapmak isterim”

Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde konser vermek ve ünlü sanatçılarla müzik yapmak istediğini söyleyen Elif, “Müzik çok güzel bir şey. Sahneye çıkmak, insanlara müzik yapmak çok güzel bir duygu. En başta müzik evrensel bir dil. Dünyanın her yerinde notalar aynı. Herkesin bir enstrüman çalmasını istedim. Çünkü müzik dünyanın her yerinde olursa barış da sağlanır” dedi.

Rüşan Anıl Atar - Serhat Dumandağ