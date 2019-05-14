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Gençbatı Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek

Gençbatı Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek
Gençbatı Festivali bu hafta sonu gerçekleşecek

Bu sene dördüncüsü gerçekleşecek Gençbatı Festivali bu hafta sonu (18-19 Mayıs) gerçekleşecek.

Adrenalin, enerji, spor, eğlence dolu Gençbatı Festivali'nin dördüncüsü, 18-19 Mayıs'ta gerçekleşecek. DJ performanslarıyla gün boyu müzik, yarışmalarla spor, deneyim atölyeleri, sürpriz hediyeler ve daha fazlası ile 360 derece eğlence bu sene de Akbatı Festival Park'ta tüm gençler ve genç hissedenleri bir araya getirecek. 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 18-19 Mayıs'ta Akbatı Festival Park'ta gerçekleşecek 4'üncü Gençbatı Festivali, 12.00-19.00 saatleri arasında aksiyon dolu iki güne sahne olacak. İp üzerinde yürüme (slackline), bisiklet (air bike) ve kaykay (mini ramp) sporcularının birbirinden zorlu branşlarda yarışacağı festivalde, misafirlerin katılabileceği 6 metre yükseklikten hava yastığı üzerine serbest düşüş (Big Jump), bungee trambolin, 5m yükseklikten Ringo atlama parkurları da katılımcılara heyecan dolu anlar yaşatacak. Herkesin katılımına açık olacak rollerball, motosiklet simulatörü, paintball atışları, denge gözlüğü deneyim alanlarında gün boyu Red Bull DJ müzik performansı da misafirlere eşlik edecek. 

İzlerken dahi yürekleri ağızlara getiren spor oyunları ve zorluk derecesi en yüksek hareketlerin yer aldığı yarışmaların yanı sıra deneyim atölyeleri ile adrenalin , enerji, spor, eğlence dolu festival, 18-19 Mayıs'ta Akbatı Festival Park'ta gerçekleşecek.  

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