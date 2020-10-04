İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı

Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı
Gence saldırısında yaralanan kadın yaşadıklarını hastane odasında anlattı

Ermenistan’ın saldırı gerçekleştirdiği Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’de birisi 4 aylık iki torunu ile evde bulunduğu sırada yaralanan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşanan anları hastane odasında anlattı.

Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya yönelik yürüttüğü operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu sivil halkı hedef alıyor. Ermenistan askerleri bugün Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de halkın yaşadığı evlere roketli saldırı düzenledi. Roketli saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 4 sivil de yaralandı. Yaralanan sivil vatandaşlardan 58 yaşındaki İrade Gasımova, yaşananları hastane odasında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Gözünden, kolundan ve bacağından yaralanan Gasımova, olay sırasında birisi 4 aylık 2 torunu ve kızı ile evde oturduklarını ifade ederek, “Saat 11.00 sıralarındaydı. Ses geldiği için pencerenin önüne geçtim. İki defa top sesi geldi. Aynanın önüne yaklaştım, 2 dakika geçmedi duvar yüzümüze yıkıldı. Pencereler ve tavan üstümüze geldi. Taşlar ayağımın üstüne geldi. Kızım patlama etkisi ile yüzüstü yere düştü. İki küçük torunum vardı, birisi 4 aylıktı. Çocuklara çok şükür hiçbir şey olmadı. Bağırdım, olağanüstü hal görevlileri bize yardım etti, hastaneye getirdiler. Kızım başka bir hastaneye gitti” dedi.

Ermenistan'ın askeri alanı vurduklarına dair iddialarını yalanlayan Gasımova, “Bizim orada asker falan yoktu. Bir anda geldi roket. Nereye bir şey düştüğünü anlamaya çalıştık. 3'üncü roket bizim komşunun evine düştü. Düşer düşmez ev ve araca denk geldi” dedi.

Murat Delice - Kamil Nadirli

İLGİLİ HABER
İHA ekibi Ermenistanın roketle vurduğu Gencede İHA ekibi Ermenistan'ın roketle vurduğu Gence'de
İLGİLİ HABER
Azerbaycanın Gence şehrine Ermenistandan roketli saldırı: 1 ölü Azerbaycan'ın Gence şehrine Ermenistan'dan roketli saldırı: 1 ölü
İLGİLİ HABER
Azerbaycanın ikinci büyük şehrine Ermenistandan roketli saldırı Azerbaycan'ın ikinci büyük şehrine Ermenistan'dan roketli saldırı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.