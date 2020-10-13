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Gence'deki saldırının enkazı görüntülendi

Gence'deki saldırının enkazı görüntülendi
Gence'deki saldırının enkazı görüntülendi

Ermenistan’ın Gence’de füzeli saldırı düzenlendiği bölgede çekilen görüntüler facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Gence’deki saldırının enkazı görüntülendi - Foto Galeri

Cephelerde büyük kayıp vererek ateşkes isteyen Ermenistan, ateşkesi saatler sonra ihlal ederek sivil yerleşim bölgelerini füzelerle hedef almıştı. Gence'de sivil yerleşim yerine yapılan saldırı sonucu 10 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından enkazdan geriye kalanlar görüntülendi. Çekilen görüntülerde saldırı sonucu birçok evin büyük bir enkaza dönüştüğü dikkat çekerken, yerlerde ise patlamanın etkisi ile telef olan kuşlar görülüyor. Bölgede yaşayanlar da yıkılan evlerinin enkazlarından kalan eşyalarını topluyor.
 

İsmail Coşkun - Kamil Nadirli
 

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