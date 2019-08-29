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Gencin bisikletle tehlikeli oyunu

Gencin bisikletle tehlikeli oyunu
Gencin bisikletle tehlikeli oyunu

Kadıköy’de bisikletiyle ilerleyen genç, iki elini gidondan çekince feci bir kaza geçirdi. Bisikletiyle yere düşen gencin bacağına gidon saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gencin bisikletle tehlikeli oyunu - Tıkla İzle

Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Ferit Bey Sokak'ta 14 yaşlarında olduğu öğrenilen bir gencin bisikletiyle tehlikeli oyunu kazayla sonuçlandı. Bisiklette ellerini bırakan genç, hakimiyetini kaybederek yere düştü. Bisikletin gidonu bacağına saplanan genç acı içerisinde yerde kıvranırken, çevredekiler hemen yardımına koştu. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı genç ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bisikletli gencin geçirdiği feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikletiyle ilerleyen genç ellerini gidondan çekiyor, dengesini kaybeden genç yere düşüyor ve gidon gencin bacağına saplanıyor.  

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