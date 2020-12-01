İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı
Gençler arasındaki küfür kavgası hastanede bitti: 1 yaralı

Sivas’ta 17 yaşındaki iki genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde kent merkezi Aydoğan mezarlığı mevkiinde meydana geldi. 17 yaşındaki iki genç arasında karşılıklı küfürleşmeden dolayı kavga çıktı. Kavgada M.Y. yanında bulunan bıçakla arkadaşı Y.T.D.'yi karın boşluğundan yaraladı. Y.T.D. Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi gençse Asayiş şube müdürlüğü, Cinayet şube ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. M.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından il emniyet müdürlüğüne götürüldü. Y.T.D'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Veysel Korkmaz
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.