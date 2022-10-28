Gençler ‘Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne akın etti

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, çok sayıda kurum ve meraklı girişimci adayının katıldığı tanıtım günleri, gençleri kamu kurumlarıyla buluşturdu. Tüm teşviklerin ve desteklerin tanıtıldığı stantlar; orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Stantlarda yapılan tanıtımlarda gençlerin; burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri gibi bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da stantlarını gezerek gençlerle buluştuğu programda, çeşitli paneller de düzenlendi. ‘Bilim Paneli' ve ‘Girişimcilik' ismiyle düzenlenen panellere, Türkiye'nin en iyi teknoparkların yöneticileri katılım sağladı. Düzenlenen Bilim Paneli'ne YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman katılırken, ‘Girişimcilik Paneli'nde ise YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci girişimcilere sağladıkları fonlar hakkında konuştu.

Girişimci ve yatırımcıyı buluşturan ilk adres teknoparklar

‘Bilim Paneli'nde konuşan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, genç girişimcilerin finansmana nasıl erişecekleri hakkında bilgi verdi. Tanışman, “Girişimcilerimiz teknoparklara geldiği zaman; yer, zaman, tecrübe ve en nihayetinde paraya ulaşma imkanını buluyor. Yıldız Teknopark olarak gençlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Eğer girişimci olmak, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak istiyorsanız, bununla ilgili ilk başvuru yapacağınız yerlerden birisi teknoparklardır. Teknoparklar en başta balık tutmayı öğreten yerler. Girişimci olmak ve kendinizi geliştirerek, teknoloji üretmek istiyorsanız, bir kere balık tutulacak yeri iyi öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin biz, 2013'den bu yana Healtech, Insurtech, Gametech, Fintech, Insurtech ve Mobility dikeylerinde 5 adet kuluçka ve hızlandırma programı yürüttük. Bu programlar çerçevesinde bin 398 adet teknoloji girişimcisine; eğitim, mentorluk, müşteri ve pazar geliştirme ile yatırımcıya erişim destekleri sağladık. Yani gençlerimizin birçok seçeneği var bizler de çok sayıda programımızla bu seçenekleri kendilerine tek bir çatı altında sunuyoruz” dedi.

“Çekirdek ve büyüme aşamasındaki start-up'lara ciddi yatırımlarımız var”

Temel hedeflerinin genç girişimcileri sektöre kazandırmak olduğunun altını çizen İsa Turgut İnci ise YTÜ Yıldız Teknopark fonları ve desteklerini anlattı. İnci, “Teknoparklar girişimcilerimizi dünyaya açılmalarını sağlamak ve bu amaca uygun tüm kaynaklarını kullanmak için varlar. Doğamız teknoloji ve bilişim olduğu için bu eksendeki tüm yeniliklerin ilki olmaya da özen gösteriyoruz. 50 milyon TL fon büyüklüğüne sahip Yıldız Tekno GSYO ve katılım sağlanan Tech InvestTR fonu aracılığıyla start-up'lara çekirdek ve büyüme aşamasında yatırım yapmaktayız. Aynı şekilde, Yıldız Ön Kuluçka Programları ile her alandaki iş fikri sahibi girişimci adaylarına fikirlerini doğru bir şekilde geliştirmelerini sağlamak amacıyla; eğitimler, mentorluklar, ofis ve çalışma alanı ile çeşitli iş ağlarına katılım imkanı da sunuyoruz. Yine Yıldız Mentorluk Programımız ile özellikle oyun, finans, sağlık ve sigorta teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimiz ürün geliştirme, pazarlama ve satış ile globale açılma süreçlerinde, alanında uzman kişi ve kurum temsilcileriyle eşleştirilerek birebir ve ihtiyaca özgü mentorluk desteği alabiliyor. Bunun gibi çok sayıda programımızla genç girişimcilerimize projelerinde büyük ölçekte katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla globalleşmeyi önemsiyoruz ve bu doğrultuda girişimcilerimiz ile destek verdiğimiz şirketleri, çok sayıda organizasyonla ve programla bir araya getirmeyi değerli buluyoruz.” şeklinde konuştu.

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